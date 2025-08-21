augusztus 21., csütörtök

Kényszersorozás

1 órája

Munkába igyekvőt vettek üldözőbe az ukrán emberrablók

Címkék#kényszersorozás#Ukrajnában#TCK#gázspray

Ukrajnában mindennaposak az emberrablóknak nevezett tobozók, a TCK brutális visszaélései. A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy egy férfit, aki munkába igyekezett éppen, a járókelők mentettek meg a kényszersorozástól.

MW
Munkába igyekvőt vettek üldözőbe az ukrán emberrablók

A kényszersorozás mindennapos Ukrajnában, a TCK emberei senkinek nem kegyelmeznek

Forrás: Anadolu Agency via AFP

Fotó: Narciso Contreras

A Poltavai régióban egy férfit próbáltak elvinni a katonai toborzóközpont munkatársai, az eset újabb példája annak, hogy Ukrajnában a frontra próbálnak vinni mindenkit, aki mozgósítható – adta hírül a lap. 

Az ukrán emberrablók újabb erőszakos fellépéséről, a lakosság körében felháborodást kiváltó kényszersorozásos esetről részletesen beszámolt a lap. Mint írták, Horishni Plavniban 

egy ukrán toborzóiroda emberei megpróbáltak elhurcolni egy munkába igyekvő férfit. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadók könnygázt is alkalmaztak. 

A járókelők közbeavatkozásának köszönhetően a férfi megmenekült – a teljes cikkért kattintson

 

 

