Egy fiút bántalmaztak, miközben az apját elhurcolták a kényszersorozók (videó)

Újabb videó tanúskodik a kényszersorozók brutalitásáról Ukrajnában. Ezúttal egy tinédzsert vertek meg a toborzók, aki megpróbálta megakadályozni, hogy az apját a frontra hurcolják – adta hírül a Magyar Nemzet.

A közösségi médiában terjedő poszt szerint az eset Kovelben történt.