Kijev és Brüsszel befolyásolni szeretné a magyar választásokat
Szijjártó Péter a Harcosok órájában arról beszélt, hogy Kijev és Brüsszel a Tisza Párt győzelmét támogatná Magyarországon. Földi László titkosszolgálati szakértő szerint a magyar államrend megdöntésére irányuló törekvések és azok háttere operatív módszerekkel tárható fel.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke
A Harcosok órája csütörtöki adásában Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Kijev egyik fő célja, hogy jövőre a Tisza nyerje a magyar parlamenti választást, és ne Orbán Viktor maradjon miniszterelnök. Szerinte már megkezdődött a befolyásolás, például szakértők és politikai szereplők nyíltan Ukrajna mellett érvelnek és támogatják annak EU-tagságát.
Az ügy kapcsán Földi László titkosszolgálati szakértő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva hangsúlyozta:
Az operatív szervek nyomozása derítheti ki, lokalizálhatja és iktathatja ki a hasonló műveletek elkövetőit.
Hozzátette:
A politika most titkosszolgálatosat játszik. Játszik Ukrajna és a Tisza is.
Földi László szerint „a nyilvánosságra hozatala az ilyen ügyeknek szakmailag nem támasztható alá mindaddig, amíg az nem bizonyítható a korábban említett operatív módon”. Hozzátette: „A napfényre került tevékenységek esetén félő, hogy az új irányba fordul, de politikailag érthető és érdemes rámutatni az állam és az állam rendjének megdöntésére irányuló törekvésekre.”
