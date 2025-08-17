augusztus 17., vasárnap

Egyedülálló modell

1 órája

Kocsis Máté szerint példátlan a magyar családtámogatási rendszer (videó)

Címkék#Koncz Zsófia#Kocsis Máté#családtámogatás

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával, Koncz Zsófiával készült exkluzív interjúra. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy „példátlan hazánk családtámogatási rendszere”.

MW
Kocsis Máté szerint példátlan a magyar családtámogatási rendszer (videó)

Páéldátlan a magyar családtámogatási rendszer (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az egész világon példátlan az a családtámogatási rendszer, amely hazánkban működik –írta Kocsis Máté a közösségi oldalán

A Fidesz frakcióvezetője a Fidesz-frakció podcastjében Koncz Zsófiával készült exkluzív interjúra hívta fel a figyelmet.

A bejegyzés kapcsán a Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy 

a hazánkban működő családtámogatási rendszer bővítésének első elemei már elérhetőek. A családok augusztus hónapban már a korábbinál nagyobb nettó összeget láthattak a bérpapírokon, hiszen 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény. Januárjától pedig pedig még 50 százalékkal nő, vagyis a korábbihoz képest megduplázódik az adókedvezmény.

A teljes cikket ITT olvshatja el, az interjút alább tekintheti meg: 

