Látványos bemutatókkal, különleges légi parádéval készül a honvédség az állami ünnepre

„Különleges légi felvonulás lesz Budapesten az ország születésnapján: aki eljön, egyszerre fogja látni a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Kovács Krisztián ezredes. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka szerint az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, amely jelenleg rendszerben van.

A Magyar Honvédség H-225M szállító helikopterének bemutatója a Duna felett az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett légi parádén 2023. augusztus 20-án

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

A Városligetben azokat a harceszközöket lehet majd megtekinteni, amelyekről feltehetően mindenki hallott már, akit kicsit is érdekel a magyar haderőfejlesztés ügye. Rengeteg alakulat is bemutatkozik majd az érdeklődőknek, és egyebek mellett meg lehet majd tekinteni a készenléti laboratórium gépjárművét, munka közben a tűzszerészek robbanóanyag-kereső robotját, de lesz kutyás és közelharc-bemutató, lézeres céllövészet, valamint kipróbálható vadászgép-szimulátor is.

