Tisza Párt

2 órája

Kocsis Máté: Magyar Péter hetet-havat összehordott Pannonhalmán

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

MW
Kocsis Máté: Magyar Péter hetet-havat összehordott Pannonhalmán

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter Pannonhalmán hetet-havat összehordott” – értékelte a Tisza Párt elnökének augusztus 20. alkalmából elmondott beszédét Kocsis Máté, írja a Magyar Nemzet. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán azt írta:

Megértem, nem is nagyon tehetett mást, az ő valódi programját majd Brüsszelben írják a kenyéradói: Manfred Weber és Ursula von der Leyen.

Emlékeztetett: „Magyar Péter csak egy báb, akinek szolgalelkűen teljesítenie kell majd a migrációs paktumot, képviselnie a háborúpárti politikát és az összes többi brüsszeli diktátumot. Ezekről viszont elfelejtett beszélni” – fűzte hozzá Kocsis Máté.

„A beszéd súlytalan volt, az érdeklődés elmaradt a várakozásaitól. Ahogy a választási eredmény is el fog. 235 nap, és felkenődik a falra”

– zárta bejegyzését a kormánypárti politikus, majd a kommentszekcióban hozzátette:

A MANöken jórészt a kormánytól szedte az ötleteit, neki csak az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

 

