Magyar Péterhez és Ukrajnához is kötődik a birodalmi háló
A Bajnai-körhöz köthető Estratos cégcsoport és a berlini Vitsche szervezet kapcsolati hálója nemcsak Ukrajnához és Zelenszkij kabinetjéhez ér el, hanem a magyar ellenzéki politikai térbe is.
A Bajnai Gordonhoz és köreihez kötődő DatAdat cégcsoport a 2022-es választások előtt másfél milliárd forintnyi külföldi forráshoz jutott, amelyet a baloldali kampányban használtak fel. Azóta a társaság Estratos néven működik, és neve felbukkant Magyar Péterék egyesületének, a Tisza Párt elődszervezete, a Talpra Magyarok adatkezelői között is – írja az Ellenpontra hivatkozva a Magyar Nemzet.
Magyar Péter és emberei mit sem törődnek a véleménynyilvánítás szabadságával
Az Estratos cégháló feltérképezése során számos hazai és nemzetközi szervezethez vezetnek a szálak, köztük a berlini székhelyű, ukrán Vitsche nevű szervezethez.
Ez az összeköttetés azt jelenti, hogy a Magyar Péter mögött álló kör kapcsolata egészen a Zelenszkij-kabinet berlini partnereiig ér el.
