2 órája

Magyar Péter ingatlanár-emelkedéssel riogat

A Tisza Párt elnöke szerint máris húsz százalékkal felverte az ingatlanárakat az Otthon start, a szakértő szerint szó sincs erről.

Magyar Péter ingatlanár-emelkedéssel riogat

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Élesen kritizálta Magyar Péter a szeptembertől induló kormányzati Otthon start hitelprogramot; a Tisza Párt elnöke azt állította, emiatt két hét alatt mindenütt az országban húsz százalékkal emelkedtek az ingatlanárak. Magyar Péter állítását azonban a szakértő cáfolja – írja a Magyar Nemzet.

Az Otthon start programmal kapcsolatban a lapnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta:

jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt.

– Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mondta a Harcosok órájának csütörtöki adásában Panyi Miklós az Otthon start programról. Az államtitkár kifejtette, ez a program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól.

Panyi Miklós veszélyesnek nevezte, hogy Magyar Péterék ingatlanár-emelkedéssel riogatnak.

További részletekért kattintson.

 

