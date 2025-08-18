Fülöp Attila: gyerekek a Tisza Párt vezérének könnyen helyettesíthető eszközök

„Tegnap egy műsorban gyermekvédelemmel kapcsolatban fogalmaztak meg ismét régi és kivizsgált állításokat. A tények: minden, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tudomására jutott esetben a belső vizsgálatot haladéktalanul lefolytatja.

A gyerekbántalmazás bármely formájával szemben zéró toleranciát alkalmazunk – tavaly összesen 1030 feljelentést tett Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

A konkrét felmerült gyanúk kapcsán a szükséges hatósági feljelentéseket kivétel nélkül megtette az intézmény, öt eljárást indított. A műsorban nyilatkozó – azóta már nem ott dolgozó – kollégák által és a velük szemben megfogalmazott esetekben egyaránt” – fogalmazott.

Mi rendet akarunk és segítséget nyújtani

– hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki pontokba szedte az intézkedéseket.