Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg
A Tisza Párt elnöke szerint az országjárását a kormánypártok emberei követik, akik megfélemlítik a vidéken élőket.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Újabb elképesztő ötlettel állt elő Magyar Péter – írja a Magyar Nemzet.
a Tisza Párt elnöke minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította, a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket.
Magyar Péter a Facebook-oldalán többek között azt állította, hogy
- egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;
- egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;
- egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;
- egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;
- egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;
- és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.
Mindezen elképesztő állításokat Magyar Péter úgy teszi, hogy a politikai színre lépése óta hazugságot hazugságra halmoz – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
„Gyávaság és a komolytalanság tökéletes elegye a Tisza Párt elnökének legutóbbi, az ő vonatkozásában is több bűncselekmény gyanúját felvető bejegyzése” – ezt mondta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán.
Az alkotmányjogász kiemelte,
a pártvezérnek nem volt bátorsága, hogy beazonosíthatatlan, ugyanakkor jogi értelemben súlyosan aggályos tényállításait konkrét személyhez vagy személyekhez társítsa.
Ifj. Lomnici szerint Magyar Péter minden valószínűség szerint tisztában van azzal, hogy büntetőjogi értelemben vékony jégen jár.
