Menczer Tamás: harc nélkül nem lehet győzni (videó)

Nem lehet csak széplelkűséggel, harc nélkül eljutni a célhoz – közölte Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója kifejtette a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök szerepét.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Forrás: KKM

– A Harcosok Klubja az út a győzelembe – jelentette ki közösségi oldalán Menczer Tamás. Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM A kormánypártok kommunikációs igazgatója rámutatott: ez egy nagy közösség, amelyben mindenkinek megvan a helye.

