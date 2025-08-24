augusztus 24., vasárnap

Válságban a kancellár

2 órája

Merz mélyrepülésben van, az AfD erősödik

Címkék#mélyrepülés#AfD#CDU#Friedrich Merz

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a legújabb közvélemény-kutatások szerint a német kancellár népszerűsége történelmi mélyponton van. A választók többsége Merz politikáját sem tartja megfelelőnek, miközben az AfD támogatottsága már elérte a CDU/CSU szintjét.

MW
Merz mélyrepülésben van, az AfD erősödik

Friedrich Merz német kancellár a német Elüldözöttek Szövetsége (BdV) alapokmánya aláírása 75. évfordulójának alkalmából rendezett stuttgarti ünnepségen 2025. augusztus 5-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Ronald Wittek

Az Insa közvélemény-kutató intézetnek a Bild megbízásából készült felmérése szerint a megkérdezettek 62 százaléka elégedetlen Friedrich Merz kormányának. Ez 18 százalékponttal magasabb, mint június elején volt. Mindössze 26 százalék fejezett ki elégedettséget, ami a Merz vezette koalíció eddigi legalacsonyabb eredményel – írja a Magyar Nemzet. 

WEIDEL, Alice
Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke
Fotó: Clemens Bilan / Forrás:  MTI/EPA

A CDU/CSU támogatottsága szintén jelentősen csökkent. 

A pártszövetség jelenleg 25 százalékon áll, ugyanannyin, mint az AfD

Ez a leggyengébb Insa-eredmény hónapok óta. Május 12-én mérték utoljára hasonlóan alacsonyra a pártot, és a fél évvel ezelőtti szövetségi választáson még 28,5 százalékot szereztek.

Vagyis hat hónap alatt 3,5 százalékpontot veszítettek, miközben 

az AfD fokozatosan erősödve immár azonos szintre került a kereszténydemokratákkal

– számolt be a cikk, amit a további részletekkel ITT tud elolvasni. 

 

