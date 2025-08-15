Értékes alkatrészeket loptak el MiG–29-es vadászgépekből a kecskeméti légi bázison

A tettesek a légi bázis drótkerítését átvágva az itt tárolt, korábban szolgálatban álló MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el – írja cikkében a Blikk információi nyomán a Baon.hu vármegyei hírportál.

A lap megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, amely arról tájékoztatott, hogy

az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást, de a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módjukban adni.

Az eljárás és nyomozás tényét a portál számára a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

