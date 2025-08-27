1 órája
Nagy Márton: ez a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől
A Tisza-csomaggal kapcsolatban a nemzetgazdasági miniszter is megszólalt.
Nagy Márton
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
„Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől!” – ezzel kezdi friss Facebook-bejegyzését Nagy Márton - vette észre a Magyar Nemzet.
A nemzetgazdasági miniszter felidézi: a napokban újabb dokumentum került napvilágra, amely világosan megmutatja, milyen sötét jövőt képzel el Magyar Péter és a Tisza Párt Magyarország számára.
Tisza-csomag: rég a progresszív adórendszer bevezetését akarják a Tisza-környéki közgazdászok
A tervek szerint egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amely legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná. Az eddigi évek munkájával elért bérnövekedés eredményeit egyszerűen elvennék a keményen dolgozó emberektől.
Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása!
– jelentette ki a tárcavezető.
A Tisza új adózási rendszere mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből.
Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás. Ez nem csupán játék a számokkal: a középosztály és a családosok lennének a Magyar Péter-féle pénzszivattyú legnagyobb vesztesei.
Nagy Márton néhány példát is felsorol:
· Már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.
· Már a bruttó átlagbért keresők (704 400 forint/hó) esetén is havi 20 ezer forintot, éves szinten 242 ezer forintot vennének ki az emberek zsebéből.
· Egy átlagos rendőr bérét (902 ezer forint/hó) havi 34 ezer forinttal csökkentenék.
· Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer forint/hó) havi 33 ezer forinttal tennék kevesebbé.
· Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2 millió 511 ezer forint/hó) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer forinttal.
De ami a legaggasztóbb: a Tisza adóemelése a Fidesz-kormányzat által az elmúlt években kiemelten támogatott középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy.
