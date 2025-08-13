Rászoruló iskolásoknak gyűjt pénzt az Ökumenikus Segélyszervezet

A gyűjtést elindító szerdai sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta: a tanszercsomagban részesülő gyerekeket a segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből választották ki, az adományokból pedig iskolásonként 15 ezer forintból személyre szóló, korosztályuknak és szükségleteiknek megfelelő, minőségi tanszercsomagokat állítanak össze.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója az Iskolakezdés együtt! címmel meghirdetett országos pénzadománygyűjtés budapesti sajtótájékoztatóján 2025. augusztus 13-án

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Elmondta: a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként ötszáz forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segelyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni, emellett a nagyobb postákon gyűjtőperselyekben is várják az adományokat.

Kiemelte: a közösség ereje csodákra képes, ezért most is arra hívnak, hogy minél többen csatlakozzanak az összefogáshoz, együtt varázsolva tele kétezer rászoruló gyermek iskolatáskáját a tanévkezdésig. A rendezvényen bemutatták azt – a varázslat tematikájára épülő – kisfilmet, amely a rászoruló gyermekek iskolakezdési nehézségeire és támogatásuk fontosságára hívja fel a figyelmet.

A sajtótájékoztatón Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok arról beszélt, a gyűjtéssel szeretnék megadni a lehetőséget a rászoruló gyerekeknek, hogy úgy kezdhessék a tanévet, hogy minden eszközük megvan arra, hogy jól teljesíthessenek az iskolában. Emellett kiemelte az összefogás erejét, hangsúlyozva, „sok kicsi sokra megy”, és az összefogással meg tudják tölteni a kétezer rászoruló iskolatáskáját.