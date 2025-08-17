augusztus 17., vasárnap

1 órája

Orbán Viktor: végig a jó oldalon álltunk

Címkék#hírlevél#DPK#Donald Trump#Orbán Viktor#Ukrajna

A kormányfő hírlevelet küldött a Digitáis Polári Körök (DPK) tagjainak. Orbán Viktor közölte, hogy ötszáz új Digitális Polgári Kör alakult egy hét alatt, valamint aktuálpolitikai és gazdasági témákat is érintett.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A héten ötszáz új digitális polgári kör jött létre, és több is jön majd még

 – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) tagjainak írt hírlevélét.  

A miniszterelnök újfent hangsúlyozta, nem várhattunk tovább. 

El kellett indítani a digitális honfoglalást.

– közölte. 

Ha nem akarjuk, hogy a digitális tér egészen negatív, gyűlölködő, obszcén, romboló és liberális-internacionalista legyen, akkor nekünk kell cselekedni. Mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára

 – emelte ki a miniszterelnök.

Az aktuálpolitikát illetően a hírlevélben Orbán Viktor azt írta, „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz

– fogalmazott.  

„Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk”

–hangsúlyozta. 

A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel 

– fogalmazott a kormányfő. 

 Orbán Viktor arra utalt, hogy 

Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán.

 A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.

A miniszterelnök beszélt Ukrajnáról és az Otthon start programról is – az ezzel kapcsolatos részleteket ide kattintva olvashatja el. 

