augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

17°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírlevél

58 perce

Orbán Viktor: visszaszámlálás indul, még 8 nap!

Címkék#Otthon start#Orbán Viktor#Trump#Magyar Péter

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a miniszterelnök újabb hírlevelet küldött a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor a levélben a miniszterelnök a belpolitikai és a külpolitikai folyamatokról, illetve Orseolo Péterről is írt

MW
Orbán Viktor: visszaszámlálás indul, még 8 nap!

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk. Még mindig van esély, hogy Trump elnök megcsinálja” – írta Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak  küldött hírlevélben. 

 

Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő az ukrajnai háború kapcsán történő orosz–amerikai egyeztetésekkel, és az Európai Unió álláspontjával kapcsolatban kiemelte,

ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat.

A miniszterelnök szerint probléma, hogy az ukrajnai háború blokkolja a magyar gazdaság növekedését, az ukránok pedig ellenségesen viselkednek hazánkkal szemben.

Az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik

– emelte ki Orbán Viktor. 

A miniszterelnök ezek után áttért a belpolitikára, és méltatta az augusztus 20-i állami ünnepet, és az ünnepi tűzijáték köré szőtt történetben megemlített, második magyar királyról, az áruló I. (Orseolo) Péterről, és arról, hogy baloldali sajtó a történelmi figurát Magyar Péterrel állította párhuzamba,kijelentette,

akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni…

A kormányfő ezt követően az Otthon start programról is írt,

„3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!”

A miniszterelnök ezt követően a fővárosról, és az annak vezetésében tapasztalható káoszról is ejtett pár szót – az üzenetet ide kattintva tudja elolvasni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu