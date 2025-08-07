Orbán Viktor: én a Zebrákhoz csatlakozom (videó)

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában arról kérdezték a kormány tagjait, az első számú digitális polgári körönkívül, melyekhez fognak csatlakozni. –A zebráshoz, mert a Kocsis Máté tegnap megkért. Megtiszteltetésnek tekintettem, és mint „fake news killer” ott a helyem – válaszolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is már csatlakozott egyhez. – Engem a Schmidt Mari hívott, úgyhogy neki nem merek nemet mondani – jegyezte meg. Vitályos Eszter kormányszóvivő emlékeztetett: ő már alapított egyet a Nők a bántalmazás ellen elnevezésűt. Tuzson Bence igazságügyi miniszter is egy sajátot szeretne csinálni, és elmondása szerint abba vár mindenkit, aki Dunakeszi környékén lakik.

Hankó Balázs kulturáért és innovációért felelős miniszter több féle DPK-ban is benne van, de egy gödöllői dombsághoz kötődőbe is belép majd a lokalitás jegyében. Végül a kormányfő is megszólalt: „Nagy a választék, még nem tudom, a zebrák érdekelnek”.