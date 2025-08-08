Orbán Viktor: aki nincs az asztalnál, az az étlapon van

Orbán Viktor ezután elárulta a véleményét az Egyesült Államokban zajló botrányról is: egy különleges ügyész jelentéséből kiderült, hogy a demokraták, a Soros-hálózat és a fizetett média alaptalan, hazug orosz kapcsolatokkal akarta lejáratni Donald Trumpot.

„Ezt a műfajt ismerjük. Sorosék, a dollármédia és Brüsszel nálunk folyamatosan ezt csinálja. Hazugságokkal támadják a kormányt, mert egy Brüsszel-párti és ukránbarát bábkormányt akarnak a nyakunkra ültetni. Soha napján!”

– jelentette ki.

A kormányfő megmutatta a csoporttagoknak azt is, mi lett szerinte a nyár videója, amelyet ide kattintva tekinthet meg.