Interjú

1 órája

Orbán Viktor: Magyarországon működik a világ legerősebb családtámogatási rendszere (videó)

Új videóval jelentkezett közösségi oldalán a miniszterelnök.

MW
Orbán Viktor: Magyarországon működik a világ legerősebb családtámogatási rendszere (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Szuverenitásról, gazdaságról, családpolitikáról, a kereszténység fontosságáról is beszélt Orbán Viktorral a meghatározó amerikai konzervatív médiaóriás, a PragerU – írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök a jövő évi választás kapcsán azt mondta:

Ha nyerni akarunk a választásokon, akkor a legjobb formában kell indulnunk. És a politikai közösség, amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az érdeke, hogy én vezessem. Ezért teszem, amit teszek. Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá, én támogatni fogom. De jelenleg tudják, ha folytatni szeretnék, akkor a legjobb esély a folytatásra az én oldalamon van.

Orbán Viktor a beszélgetés után egy rövid videóval jelentkezett a Facebook-oldalán.

 

