Egyeztetés a békéről

1 órája

Orbán Viktor: a harmadik világháború veszélyét a Trump–Putyin-találkozó csökkentette

A miniszterelnök az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán vesz részt egy összeurópai videókonferencián. „Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott” – közölte a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki értékelte az uniós csúcstalálkozót.

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az uniós csúcstalálkozón 

beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni, a szankciókra és elszigetelésre épülő politika pedig teljesen kudarcot vallott. 

 

A kormányfő azt is kijelentette, hogy a konfliktus diplomáciai úton oldható meg, valamint 

Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát. 

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a folytatást sürgeti.

Magyarország üdvözli a Trump–Putyin-tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump–Putyin-találkozóra. Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót

– közölte. 

