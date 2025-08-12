36 perce
Orbán Viktor: pusztító és rengeteg emberéletet követelő tévedés volt ez Zelenszkij részéről
„Egy éve felajánlottam a segítségemet Zelenszkij elnöknek. Színpadiasan elutasított. Azt hitte, az idő az ő oldalán van. Pusztító és rengeteg ember életét követelő tévedés volt. A csatatéren nincs megoldás” – írta a Harcosok Klubjában közzétett mai bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő a többi között szólt Trump és Putyin találkozójának fontosságáról és az Otthon start programról is.
A miniszterelnök a Magyar Nemzet értesülése szerint a bejegyzésében leszögezte: a békéhez tárgyalás kell, ahhoz pedig Donald Trump amerikai elnök segítsége szükséges. Rámutatott: Trump és Putyin tárgyalása elhozhatja a békét, a világgazdaság újraéledését, a szankciók eltörlését. Mint írta, ez a magyar érdek. Ha Trump lett volna az elnök, ez a háború el sem kezdődött volna.
Amikor a békemisszió során találkoztam Putyinnal, Brüsszel és a háborúpárti vezetők kígyót-békát kiabáltak. Most, hogy Trump találkozik vele, pislognak, mint hal a szatyorban. Egy feladatuk maradt. Támogatni Trumpot
– emelte ki.
Bejegyzésében kitért az Otthon start programra is. Úgy véli, minél többet hazudoznak róla a túloldalon, annál nagyobb a siker. „Mi nem az albérlők országát építjük, hanem a lakástulajdonosokét” – szögezte le.
Hogy a fentieken kívül még milyen témákról írt Orbán Viktor a Harcosok Klubja közösségi felületén, megtudhatja a Magyar Nemzet cikkéből.
Durva üzenetet küldött Orbán Viktornak a hazánkból kitiltott antiszemita együttes