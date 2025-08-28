1 órája
Tiltott politikai hirdetések: nagy bajba kerülhet Magyar Péter pártja
Érzékenyen érintheti a Tisza Pártot, ha október 1-jétől a Meta betiltja a fizetett politikai hirdetéseket – mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A Meta úgy döntött, hogy októbertől megszünteti a politikai hirdetéseket a Facebookon és az Instagramon az Európai Unióban, ami jelentős átalakulást hozhat a digitális térben, mivel ezek a platformok kiemelt terepei a politikai üzenetek eljuttatásának – mondta a lapnak ifjabb Lomnici Zoltán.
A Századvég tudományos igazgatója hangsúlyozta:
a tilalom különösen érzékenyen érintheti azokat a szereplőket, akik a közösségi médiás jelenlétükre építették kampánystratégiájukat, így a Tisza Pártot és Magyar Pétert.
A magyar jog szigorú keretek között szabályozza a politikai reklámokat, amelyeket kizárólag nyilvántartásba vett sajtótermékek közölhetnek, ellenőrizhető díjszabás alapján, ezért a Meta döntésének hatása differenciált lesz. A főként online térre támaszkodó jelölő szervezetek mozgástere szűkül, míg azok a pártok és jelöltek, amelyek eddig is hagyományos kampányeszközökre építettek, várhatóan kevésbé érzik meg a változást. Így a hazai kampány inkább a klasszikus, intézményesített kommunikációs csatornákra fog támaszkodni, ami előny a Fidesz, a Mi Hazánk és a DK, illetve akár súlyos hátrány is lehet a Tisza Párt számára – világított rá a tudományos igazgató.
Külföldről fizetett álcivilek kampányolnak a baloldalnak
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató köteles 470 percnyi politikai reklámidőt biztosítani az országos listát állító pártoknak, ami különösen fontossá válik a közösségi médiás hirdetések kiesésével, de nem szabad megfeledkezni az offline kampányról sem, ideértve a plakátok kihelyezését, a választópolgárok közvetlen megkeresését és a választási gyűlések szervezését. Ezenkívül az online térben nagyobb szerepet kaphat a TikTok, amely a közérthető vizualitásra helyezi a hangsúlyt, valamint nőhet az influenszerek szerepe is.
A baloldal már régóta külföldről finanszírozott, magukat civilnek nevező szervezeteknek szervezi ki kampánya bizonyos elemeit.
Ifjabb Lomnici Zoltán kiemelte: Dávid Dóra, a Tisza brüsszeli képviselője a Meta jogi tanácsadója volt, és bár ez formálisan lezárult, politikai vitákban mégis szempontként felmerülhet, hogy az így szerzett tapasztalat, illetve a kapcsolatrendszer milyen mértékben befolyásolja a Meta-ügyekhez és különösen egyes közösségi médiumokhoz, azok belső működéséhez való viszonyát.
Orbán Viktor fején találta a szöget
A tudományos igazgató leszögezte: a tervezett tiltás nem a tartalmak szabad megosztását korlátozza, hanem kifejezetten a fizetett eléréseket zárja ki, vagyis azt a lehetőséget, hogy a pártok és politikusok célzott hirdetésekkel juttassák el üzeneteiket széles tömegekhez. Ebből következően elsősorban azok a politikai erők kerülhetnek hátrányba, amelyek kampánystratégiája jelentős részben a közösségi médiára épül.
A Tisza Párt tipikusan ebbe a kategóriába tartozik: a párt 2024 nyarán a legtöbbet költötte politikai tartalmú Facebook-hirdetésekre a hazai pártok közül. Tavaly májusi indulásuk óta 2025 márciusáig 27,1 millió forintot költöttek hirdetésekre, ami jól mutatja, mennyire központi szerepet játszott a fizetett közösségi megjelenés. Ezzel szemben a kormánypártok 2022-ben több mint 12 ezer plakáttal voltak jelen országszerte, ami az offline kampány súlyát jelzi.
Orbán Viktor „digitális blöff” kifejezése ebben az összefüggésben különösen találó: a Tisza Párt politikai ereje erősen a digitális térhez kötődik, és a fizetett hirdetések tiltása éppen azt a területet gyengíti, ahol eddig a legerősebb volt
– állította.
A szabályszegés esetén alkalmazható szankciókról ifjabb Lomnici Zoltán kijelentette: a Meta minden politikai hirdetést címkézni köteles, és nyilvánosan közzéteszi azokat a Hirdetéstárban. Ha egy reklám nem felel meg a követelményeknek, a rendszer azonnal elutasítja a közzétételét. Ismételt jogsértések esetén a Meta további szankciókat is alkalmazhat: a hirdetési fiókokat letilthatja, sőt akár törölhet is oldalt.
A Meta szankciói tehát technikai jellegűek és abban hatásosak, hogy teljesen elvágják a közösségi médiás hirdetési lehetőséget, viszont a nagyvállalat nem tiltja a politikai tartalmakat, így azok a politikusok, akiknek sok követőjük van, hirdetés nélkül is képesek tömegekhez eljutni.
