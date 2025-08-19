Zűzavar a baloldalon: Pulai szavai vihart kavartak a közvélemény-kutatók körében

A Magyar Nemezt azt szerettük volna megtudni a Mediántól és a manipulációs kerekasztal többi résztvevőjétől, hogy a Pulai András által vezetett Publicushoz hasonlóan ők is felfelé torzító méréseket közölnek-e a Tisza népszerűségéről, illetve, hogy ők is a Fidesz előnyét mérik-e helyi szinten.

Érdemi választ szinte sehonnan nem kaptunk, ám a baloldali elemzőcégek közti koordináció megbomlását mutatja, hogy egymásnak erősen ellentmondó kutatásokat kezdtek közölni az utóbbi időben. Mindeközben stabil Fidesz-vezetést mutatnak olyan meghatározó think-tankek mérései, mint a Nézőpont vagy a Századvég.

A lap emlékeztet, hogy eluralkodott a totális zűrzavar a baloldali közvélemény-kutatók körében, miután Pulai András, a Publicus Intézet vezetője szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy felülmérik a Tiszát és alulmérik a Fideszt.