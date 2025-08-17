Putyin egyértelművé tette a feltételeit

Az alaszkai csúcstalálkozót az amerikai elnök a Fox News Sean Hannity műsorában elmondta, hogy Putyinnal megvitatták Ukrajna területeinek átadását és a biztonsági garanciákat, és „nagyrészt megegyeztek” – írja a hírportál.

Vlagyimir Putyin orosz államfő a Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Fotó: Szergej Bobilev

Az orosz elnök ajánlata kizárta a tűzszünetet egy átfogó megállapodás megkötéséig, ezzel megakadályozva Zelenszkij egyik legfontosabb követelését.

Az orosz javaslat szerint Kijev teljes mértékben kivonulna a keleti Donyeck és Luhanszk régiókból, cserébe Oroszország vállalná, hogy befagyasztja a frontvonalakat a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban

– közölte az Origo a Reuters forrásaira hivatkozva.