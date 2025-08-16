50 perce
Magyarics: diplomáciai siker Putyinnak, időnyerés Moszkvának (videó)
Az alaszkai Anchorage-ban tartott Trump–Putyin-csúcstalálkozót értékelte a Magyar Nemzet podcastjában Magyarics Tamás volt diplomata. „Nagyon nehéz most végleges értékelést adni, de annyi biztos: mindkét fél igyekezett lehűteni a várakozásokat” – fogalmazott a volt diplomata, aki egyetértett a beszélgetőtársaival, Tóth Tamás Antallal és Fekete Rajmund Amerika-szakértővel abban, hogy bár áttörés egyelőre nincs, már önmagában is jelentős, hogy elindult a párbeszéd Washington és Moszkva között.
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatójuk végén az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Forrás: MTI/AP
Fotó: Jae C. Hong
A műsor elején Fekete Rajmund ismertette Dmitrij Medvegyev, az orosz elnök jobbkezének gyors értékelését, amely röviddel a találkozó után jelent meg a Telegramon, és amelyben az orosz politikus öt pontban foglalta össze a megbeszélés eredményeit.
Magyarics Tamás elmondta, hogy a tárgyalások ténye önmagában is előrelépés, hiszen az amerikaiak átmenetileg felfüggesztették a korábban belengetett másodlagos szankciókat.
A volt diplomata úgy látja, a legnagyobb eredmény Moszkva számára, hogy az orosz elnök a legmagasabb szinten tárgyalt Washingtonnal. „
Ez önmagában diplomáciai siker
– értékelt, hozzátéve: a további lépésekhez elengedhetetlen Ukrajna és Európa részvétele.
