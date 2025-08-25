Rétvári Bence: a baloldal egyetlen célja az, hogy a saját híveiket megtévesszék

Elképesztő dolgokat művelnek a balliberális tényellenőrök, erről beszélt az adás elején Németh Balázs, a műsor házigazdája. Felidézte, egy korábbi adásban azt mondta, hogy 3,7 millióról 4,7 millióra, tehát egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma az Orbán-kormány alatt. A balliberálisok pedig kimutatták, hogy valójában 3,8 millióról 4,7 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma – írja öszefoglalójában a Magyar Nemzet.

Ez kiváló, és az, hogy ilyen nehézségek közepette, hogy volt koronavírus-járvány, három éve háború van, és a gazdaságban akkora erő van, hogy ezt a rengeteg új munkahelyet mind megtartotta Magyarország, ez egy óriási eredmény

– reagált Rétvári Bence parlamenti államtitkár.

Alaptalan baloldali vádaskodások

Az Orbán Viktor nyaralásáról szóló tiszás álhírek kapcsán pedig azt mondta, Magyar Pétert és a baloldalt nem érdekli semmilyen jogszabály, semmilyen törvény, az egyetlen cél az, hogy a saját híveiket megtévesszék.

Csupa olyan vádaskodásról beszélünk, ami mögött tény, valós adat nincsen. Sőt, Kulja András még ugye ki is kérte magának, hogy mi az, hogy egy vitában számokkal, adatokkal jönnek. Valóban, a számok őket zavarják, már csak azért is, mert Magyar Péter két évvel ezelőtt még ezekre a számokra hivatkozva mondta, hogy mennyire jó minden, meg hogy sehol nem olyen jó fiatalnak lenni, mint Magyarországon, mert egy fiatal annyiféle támogatást kap

– sorolta. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a baloldal mindig felcsatlakozik egy külföldi gazdatestre, amelytől a választási kampányban is segítséget várnak. – Ez a különbség a nemzeti oldal és a globalista oldal között. Ez szerintem az elmúlt években most már mindenki számára egyértelmű és nyilvánvaló. Nekünk mindig Magyarország az első, mindig a magyar emberek érdeke – fogalmazott.

Kéri László tiszás megmondóember kijelentéseire, miszerint Orbán Viktor államfőként szeretne túlélni, Rétvári Bence elmondta:

Erre mondtuk mi gyerekkorunkban, hogy álmodik a nyomor. Azt az érzetet akarják kelteni a hírolvasókban, hogy itt nem Fidesz-győzelem lesz jövőre, márpedig hát ugye láthatjuk, hogy azért a Fidesz–KDNP továbbra is erős, tehát a legesélyesebb a jövő évi választáson. Magyar Péter is már régóta azt mondja, hogy már most megnyerte a 2026-os parlamenti választást

– sorolta. Hozzátette, a másik nagy hazugság, amit Magyar Péter terjeszt, az Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közelgő távozása. Szerinte Magyar Péter egy bulvárpolitikus, aki hall egy pletykát valahonnan, majd azt próbálja hírként eladni. – Orbán Viktor családjától szokott információkat hallani, és a legbelsőbb körökből természetesen – tette hozzá gúnyosan.