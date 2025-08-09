1 órája
Sebestyén József sírjánál járt a miniszter (videó)
Hankó Balázs szerint az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás. A magyar kormány kiáll a kárpátaljai magyar férfi családja mellett.
Sebestyén József sírjánál járt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
Forrás: Facebook/Hankó Balázs oldala
„Leróttuk kegyeletünket Sebestyén József sírjánál, aki a legdrágábbal, az életével fizetett azért, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni a háborúban, akit kényszersorozás alatt agyonvertek. Az ő tragikus sorsa kiáltóan hívja fel a figyelmünket arra, hogy az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás. Elfogadhatatlan és mélységesen emberellenes” – írta Hankó Balázs szombaton a Facebook-oldalán.
A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette: „mi, magyarok kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akit igazságtalanság és elnyomás ér”.
Kiállunk Sebestyén József családja mellett.
„Védelmezzük az embert és felemeljük a szavunkat a vérontás ellen. Ukrajna uniós csatlakozása így nem lehet napirenden. Következetesen követeljük a békét, és következetesen nemet mondunk a háborúra!” – tette hozzá Hankó Balázs.
Orbán Viktor: a kárpátaljai magyar férfi agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni
A miniszter egy videót is közzétett.
Megírtuk, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. A beregszászi magyar férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.