Az ukrán ombudsman jelentést adott ki Sebestyén József haláláról

A hivatal szerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították; június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt egységet; június 24-én saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvos szakértő július 6-án állapította meg a halál tényét; a levél szerint a halált betegség okozta, erőszakra utaló sérüléseket nem rögzítettek. A közlés nem tér ki arra, hogy az ombudsman hivatala meghallgatta-e a családot, betekintett-e a kórházi dokumentációba, illetve megvizsgálta-e a június 18. és 24. közötti időszakot.

Menczer Tamás: mi továbbra is Sebestyén József családja mellett állunk

„Az Ukrán Védelmi Minisztérium közölte, hogy »nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén«. Vagyis a katonák, akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet közölték, hogy nem verték agyon. Nem semmi...” – írta Menczer Tamás pénteken a Facebook-oldalán.

„Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett?” – tette fel a kérdést posztjában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Egyáltalán van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak? Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését

– hangsúlyozta Menczer Tamás.