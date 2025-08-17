Szánthó Miklós már megint a békére való törekvés a rossz?

Az igaz, hogy Washington és Moszkva kapcsolatában súlyos bizalomdeficit alakult ki az elmúlt években. Viszont fontos azt látni, hogy Trump és Putyin is azon dolgoznak, hogy ezt felszámolják. Nyilván lesz még dolguk bőven. Ám amikor az orosz elnök Anchorage-ban beült a Beastbe (Trump elnöki limuzinjába), pedig ott parkolt a saját autója is - amit biztonsági okokból mindenhová Putyin után (pontosabban elé) elszállítának -, az a két vezető közötti személyes bizalom maximális jele volt. Ezt erősíti az a tény is, hogy Putyin a következő csúcsra Moszkvába invitálta kollégáját, illetve az is szimbolikus jelentőséggel bírt, hogy az amerikai légierő legmodernebb vadászgépei díszkíséretet adtak a távozó orosz vezető repülőjének.