Széteshet az Európai Unió, ha Brüsszel továbbra is erőlteti Ukrajna csatlakozását

A szakértő szerint nem véletlen, hogy a magyar külpolitika már hónapokkal ezelőtt figyelmeztetett az ukrán csatlakozás veszélyeire. „Erre a brüsszeli lépésre készült fel hazánk a Voks 2025-tel, és ismét kiderült, hogy hiába próbált a magyar ellenzék terelni, mellébeszélni és mismásolni, az ukrán csatlakozás veszélye nagyon is valós. Ők pedig semmit sem tesznek a kivédésére, hiába Magyar Péter Manfred Weber kedvenc alárendeltje” – fogalmazott Koskovics Zoltán.

Jogilag nehezen lenne kivitelezhető Ukrajna felvétele az Európai Unióba, de az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője emlékeztetett:

Sajnos az elmúlt években megtanulhattuk, hogy Ursula von der Leyen bizottsága nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyja az EU belső jogrendjét, ha a politikai akarat ezt kívánja.

Ezért tart attól, hogy a politikai szándék felülírja majd a jogi akadályokat.

Brüsszel fenyegetne és zsarolna

A szakértő szerint a folyamat semennyire sem lenne összeegyeztethető az uniós szabályokkal és a tagállamok vétójogával.

A céljukat fenyegetések és zsarolás útján tudnák csak elérni, de egy pillanatig se gondoljuk, hogy ez visszatartja őket

– mondta. Úgy véli, ha egyszerre Brüsszel, Moszkva és Washington is az ukrán csatlakozás mellett áll, akkor azt nagyon nehéz lesz megakadályozni. A magyar kormány ugyan óriási felhatalmazást kapott a Voks 2025-tel, de Koskovics szerint így is borzasztó nehéz lesz ellenállni a nyomásnak. Reményre adhat okot, hogy a legfeszítettebb tempóban is csak 2029-re lehetne végigvinni a folyamatot, addig pedig több sorsdöntő választás zajlik majd Európában. A szakértő szerint egy önvédelmi koalíció kialakítása a feladat, amelyhez például Franciaország jobboldali fordulata adhatna erőt.