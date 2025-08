Szijjártó Péter: az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást az agyonvert magyar férfi ügyében (videó)

A Harcosok órája című műsor legújabb epizódja augusztus 6-án reggel élőben volt követhető a Facebookon és a YouTube-on. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője és a műsor házigazdája emlékeztette a nézőket, hogy már csak 249 nap van hátra az országgyűlési választások várható időpontjáig, és arra kérte a követőket, iratkozzanak fel az új YouTube-csatornára, valamint küldjenek kérdéseket kommentben, Messengeren vagy e-mailben.

Ma is leleplezzük az álhíreket, elmondjuk az igazságot, harcolunk a hazugságok ellen

– fogalmazott Németh Balázs a műsor elején, hangsúlyozva a beszélgetés célját. A házigazda ezután bemutatta a stúdió vendégét, Szijjártó Pétert, aki elsőként másodszor is meghívást kapott a Harcosok órájába. A miniszter mellett – tréfás megjegyzésként – két növény is helyet kapott a díszletben, amelyekről később külön szó esik majd. A beszélgetés során bemelegítő témákkal kezdtek, így került szóba Magyar Péter is, akinek egy botlása kapcsán Németh Balázs megjegyezte:

Szegény Magyar Péteren nevet az internet másfél napja. Én megértő vagyok egyébként, mert 5-6 éves koromban kevertem a kacsát a libával, csak aztán kinőttem.

A későbbi témák között az okostelefon-program, Donald Trump bevándorláspolitikája, Sebestyén József halála és a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíj is szerepel. A műsor ígérete szerint ezekre is sor kerül a továbbiakban.

Magyar Péter pálfordulása

A műsor elején Szijjártó Péter élesen bírálta Magyar Pétert, aki szerinte korábban kifejezetten lelkes támogatója volt a kormánypárti rendezvényeknek, ma pedig már mindent elutasít, amit korábban ünnepelt. Szijjártó szerint az elmúlt években Magyar Péter még teljes mértékben azonosult a kormány politikájával – írja a Magyar Nemzet.

Csápolt az első sorban, amikor a miniszterelnök beszélt. Jó pofizott a miniszter kollégáknak, fideszes parlamenti képviselőknek. Majd másfél év múlva minden, amiért addig lelkesedett, az rossz. Minden, amiért addig lelkesedett, az megszüntetendő, és mindenért, amiért addig lelkesedett, most börtönbe kéne menni.

A miniszter hangsúlyozta, hogy soha nem volt közeli kapcsolatban Magyar Péterrel: