Menczer Tamás: a Tisza-adó pontosan megmutatja, milyen Magyar Péter
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter. Átver és lenyúlja a pénzed”írta Menczer Tamás.
Magyar Péter ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót, figyelmeztetett Menczer Tamás
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
„A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter. Átver és lenyúlja a pénzed. Ez Magyar Péter. Mindig ilyen volt. Az egész élete erről szól. Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót” – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett posztjában Menczer Tamás.
Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót. Ott a dokumentum a Tisza-adóról, világos, hogy fizetni fogsz.Ott van Tarr Zoltán beismerése, világos, hogy fizetni fogsz. És világos, hogy átvernek. Ezek ilyenek. Aztán a te pénzedből lehetne kedvezni a bankoknak és a multiknak. Mert Brüsszel ezt várja. Ne hagyd, hogy átverjenek!
– hangsúlyozta a politikus.
A Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.
A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András. A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy a Tisza-csomag már az átlagos jövedelműek személyi jövedelemadóját is megemelné. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről – idézte fel az előzményeket a Magyar Nemzet.