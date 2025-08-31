Elhallgatja a Tisza Párt és a baloldal a progresszív adózás árnyoldalait

A napokban kiszivárgott Tisza-adó újra a középosztályt és a családokat vette célba. A baloldali adópolitika jól ismert gyakorlata ez, nem árt felidézni, hogyan gondolkodtak a terhek viseléséről, és mit vetít előre Magyar Péterék elképzelése – írja a Magyar Nemzet.

A Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon nevével fémjelzett időszakban a baloldali adópolitika úgy nézett ki, hogy az szja legalsó kulcsa 18 százalék körül mozgott, a legfelső pedig 36–40 százalékig emelkedett. Vagyis a sikeresebben keresők jövedelmének majdnem a felét elvitte az állam.