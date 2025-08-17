42 perce
A holokauszttal viccelődött Magyar Péter pártjának egyik szimpatizánsa
A botrányos kijelentést a több tízezres tagságú csoportban tette közzé a párt egyik elkötelezett támogatója. A férfi a zsidó holokauszttal viccelődött a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportban.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak” – idézte a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportban közzétett botrányos bejegyzést a Magyar Nemzet.
A cikk szerint a kommentet jegyző férfi a jelvénye szerint lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban.
A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatóak. K. Csaba emellett – saját fényképei szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette
– számolt be a lap, amely az ügyben kérdésekkel fordult a Tisza Párt sajtóosztályához.
