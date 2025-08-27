augusztus 27., szerda

Trump: nagy kárt okozott országunknak Soros és pszichopatákból álló csoportja

Az amerikai elnök közösségi oldalán üzent Soros Györgynek és fiának, a Soros-birodalom örökösének, Alex Sorosnak.

Trump: nagy kárt okozott országunknak Soros és pszichopatákból álló csoportja

Donald Trump amerikai elnök nagyon erős üzenetet küldött Soros Györgynek - írta a Magyar Nemzet.

Közösségi oldalán azt írta, Soros György és csodálatos radikális baloldali fia ellen RICO (A zsarolással és korrupcióval foglalkozó szervezetekről szóló törvény) alapján vádat kellene emelni az erőszakos tüntetések támogatásáért és még sok másért az Amerikai Egyesült Államok egész területén.

Kiemelte:

Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek tovább tépjék szét Amerikát, és soha többé nem adunk nekik esélyt arra, hogy »lélegezzenek« és szabadok legyenek. Soros és pszichopata bandája hatalmas kárt okozott országunknak! Ide tartoznak az őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzanak, figyeljük önöket! Köszönjük, hogy figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek!

 

A „lélegezzenek” kifejezéssel Donald Trump az „I can’t breathe” (nem kapok levegőt) jelmondatra utalt, amely a Black Lives Matter (BLM) radikális mozgalom egyik jelszava lett, amikor a BLM szervezésében tüntetések törtek ki, miután egy afroamerikai férfi, George Floyd rendőri intézkedés közben elhunyt. 

A BLM-tüntetések azonban rövid időn belül erőszakos zavargásokká alakultak, több halálos áldozattal, rengeteg sérülttel és szinte felbecsülhetetlen anyagi károkkal jártak. 

Az aktivisták boltokba, üzletekbe törtek be, gyújtogattak, és romboltak. 

A biztosítókhoz beérkezett kárigények kétmilliárd dollár biztosított vagyonban esett kárról szóltak.

A teljes cikk ITT olvasható el. 

 

