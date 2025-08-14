augusztus 14., csütörtök

Magasabb fokozatra kapcsoltak

4 órája

Az ukrán titkosszolgálatok célkeresztjében a magyar kormányfő

Címkék#titkosszolgálat#célkereszt#Tseber Roland#ügynök#SZBU

Már a kárpátaljai Tisza-sziget megalapításával egy titkosszolgálati fiókszervezetet akarnak létrehozni – mondta Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője.

MW
Az ukrán titkosszolgálatok célkeresztjében a magyar kormányfő

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond az Ukrajna újjáépítéséről rendezett nemzetközi konferencián a római La Nuova kongresszusi központban 2025. július 10-én

Forrás: MTI/EPA-ANSA

Fotó: Fabio Cimaglia

Miközben a napokban kiderült, hogy Kárpátalján az a Tseber Roland hozott létre Tisza-szigetet Magyar Péteréknek, akiről kiderült, hogy az ukrán titkosszolgálat volt ügynöke, Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) katonai hírszerzési osztályának egykori vezetője, az UkrReporter jelenlegi publicistája konkrétan puccsal, illetve életveszéllyel fenyegette meg Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint

jól látható, hogy Volodimir Zelenszkij titkosszolgálatai ismét magasabb fokozatra kapcsoltak, és jelezték: mindenre képesek a magyar kormány megbuktatása érdekében.

„Már a kárpátaljai Tisza-sziget megalapítása is szándékos provokáció lehetett, illetve az ukrán titkosszolgálat akarhat így egy fiókszervezetet létrehozni, ahol lehet a kapcsolatokat realizálni Magyar Péterrel” – közölte a Magyar Nemzettel Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. A katonai és a polgári elhárítás volt főigazgató-helyettese szerint az sem véletlen, hogy az SZBU egykori vezetője nyíltan megfenyegette Orbán Viktort.

Sajnos a legkomolyabban kell venni ezeket a lépéseket, mert a sarokba szorított Zelenszkij agressziójának a jelei ezek

– mondta.

Az ukránok célja a nyugállományú tábornok szerint a zavarkeltés, és a Fidesszel szemben olyanok támogatása, akik elkötelezettek Ukrajna irányába, például Magyar Péterék.

További részletekért kattintson.


 

