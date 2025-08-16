Zelenszkij fenyegetőzik, Brüsszel ismét kifogásokat keres

A szankciókat meg kell erősíteni, ha nem lesz háromoldalú találkozó, vagy ha Oroszország megpróbálja elkerülni a háború befejezését. A szankciók hatékony eszközök. A biztonságot hosszú távon kell garantálni, mind Európa, mind az Egyesült Államok bevonásával. Ukrajna számára fontos összes kérdést Ukrajna részvételével kell megvitatni, és egyetlen kérdést, különösen a területi kérdéseket, nem lehet Ukrajna nélkül eldönteni.

Az ukrán elnök egyúttal megköszönte a szövetségesek támogatását is.

Ma fontos nyilatkozatot tettek az európai vezetők, amely megerősíti álláspontunkat. Továbbra is együtt dolgozunk – európaiak, amerikaiak és mindenki a világon, aki békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.

– fogalmazott.

Brüsszel hisztizik

A nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, saját területére vonatkozó döntéseket csak Ukrajna hozhat – jelentették ki nyilatkozatban európai vezetők az Alaszkában szombat hajnalban befejeződött amerikai–orosz csúcstalálkozót követően.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Forrás: Ritzau Scanpix via AFP

A vezetők üdvözölték Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai gyilkolás megállítására, a háború befejezésére, valamint – mint írták – az igazságos és tartós béke elérésére.

Ahogy Trump elnök mondta: nincs megállapodás, amíg nincs mindenről megállapodás. A következő lépéseknek most Zelenszkij elnökkel folytatott további tárgyalásoknak kell lenniük

– fogalmaztak az amerikai elnök tájékoztatására hivatkozva.