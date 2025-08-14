Jevhen Gholovaha, az ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója elmondta, milyen elvárásai lesznek az ukránoknak a háború utáni választásokon. A szociológus hangsúlyozta, hogy a jelöltek között ígéretek versenye lesz, nem pedig ideológiáké – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Valerij Zaluzsnyij tábornok, Ukrajna egyesült királyságbeli nagykövete beszédet mond a londoni ukrán katolikus székesegyházban tartott vallásközi imaistentiszteleten 2025. február 24-én

Forrás: AFP

A háború utáni választásokon az ukrán választók nagyobb eséllyel szavaznak majd egy katonai vezető típusú jelöltre, mivel az Ukrán Fegyveres Erők iránt hatalmas bizalom van – jelentette ki az igazgató egy interjúban. A szocilógus Zelenszkij lehetséges utódját is megnevezte.

Vagy Zaluzsnij, vagy az, akit addigra sikerül felépíteni

– magyarázta a szociológus. Elmondása szerint a háború utáni választásokon túlnyomórészt a populista jelszavak fognak dominálni, „amelyek balzsamot öntenek a megfáradt emberek valódi sebeire”. Gholovaha hangsúlyozta, hogy az ukránok azokat a jelölti szlogeneket fogadják el, amelyek a legtöbb javulást ígérik a nép életében.