Zelenszkij és Von der Leyen közösen álltak ki Ukrajna mellett

Először is, szilárd biztonsági garanciákra van szükségünk Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelme érdekében – mondta Ursula von der Leyen Brüsszelben, az ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatón, amelyet a Sky News szemlézett. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:

Ukrajnának „képesnek kell lennie szuverenitásának és területi integritásának fenntartására

Ursula von der Leyen közölte: Európa álláspontja az, hogy „a nemzetközi határok nem változtathatók meg erőszakkal”.

Ezeket a döntéseket Ukrajnának és kizárólag Ukrajnának kell meghoznia. Ezeket a döntéseket nem lehet Ukrajna részvétele nélkül meghozni

– tette hozzá. Von Der Leyen szerint a gyilkolás leállítása az elsődleges.

Akár tűzszünetnek nevezzük, akár békeegyezménynek

– mondta.

Von Der Leyen kiemelte:

Az EU továbbra is támogatja Ukrajna EU-tagságra vezető útját, amely önmagában is egyfajta biztonsági garancia.

Zelenszkij feltételt szabott

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

Elengedhetetlen, hogy Európa „olyan egységes legyen most”, mint amikor 2022-ben kitört a háború, és hogy ez elősegíti a „valódi béke” elérését.

Putyinnak sok követelése van, de mi nem ismerjük mindet

– tette hozzá az ukrán elnök, aki szerint időbe telik átnézni ezeket.