1 órája
A liberális demokráciában nincs valódi megoldás a migrációs válságra (videó)
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az illegális migráció társadalmi hatásairól és a röszkei csatáról beszélt a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében.
Forrás: NurPhoto via AFP
Fotó: Nicolas Economou
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a stúdióbeszélgetés során a bevándorlás és a migrációs politika aktuális kérdéseit elemezte. Kiemelte, hogy Nyugat-Európában a párhuzamos társadalmak és a migrációs nyomás komoly társadalmi feszültségeket okoznak, miközben Magyarország a migráció kivédésében és a családpolitikai intézkedésekben jelentős eredményeket ért el.
A politológus emlékeztetett: az elmúlt tíz évben rendszeresen napirenden volt a bevándorlás kérdése, és várakozásai szerint a következő évtizedben is meghatározó közéleti témaként marad jelen.
Kitért a Svédországban kialakult helyzetre is. Mint mondta, a svéd–magyar vita különösen tanulságos, miután a svéd miniszterelnök reagált Orbán Viktor bírálatára. „Mindenki tudja objektíven, mi a helyzet Svédországban” – fogalmazott, utalva a párhuzamos társadalmak kialakulására és a bevándorlás következményeire.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a svédországi politikai viták is azt mutatják, hogy változtatni kell a migrációs politikán.
A Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta: még a svéd liberálisok is tisztában vannak a helyzet súlyosságával, ugyanakkor nem fogadják el Orbán Viktor kritikáját. Mráz úgy vélte, ennek hátterében az irigység áll, mivel a magyar miniszterelnök álláspontja beigazolódott. Hozzátette: ahelyett, hogy ezt elismernék, támadással és személyeskedéssel reagálnak. A politológus szerint a svéd társadalomban sem véletlenül erősödtek meg a bevándorlásellenes pártok, és nem véletlen az sem, hogy Ulf Kristersson miniszterelnöknek már migrációellenes erőkkel kell kormányoznia.
Mindez annak jele, hogy egyre többen érzik, a svéd migrációs politika kudarcot vallott.
A német politika is felelős a migrációs válságért
A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott: Németország és az akkori kancellár, Angela Merkel „súlyos bűnt” követett el a migrációs politika alakításában. Mráz felidézte, hogy Merkel a közelmúltban Orbán Viktort okolta az illegális bevándorlók németországi megjelenéséért. Ezt a politológus hamis narratívának nevezte, amely szerinte arra irányul, hogy a magyar miniszterelnököt tegyék felelőssé egy olyan történelmi hibáért, amelyet valójában a nyugat-európai vezetők követtek el.
A beszélgetésben elhangzott: Magyarország tíz évvel ezelőtt le akarta zárni a határait és regisztrálni kívánta az érkezőket, ám ezt a német kancellár kifogásolta.
Mráz szerint a bevándorlók célországa kezdettől Németország volt, Ausztria pedig átengedte őket, így sokan Svédországba is eljutottak. Hozzátette: ezért sem véletlen, hogy a svéd és a német helyzetet gyakran együtt emlegetik. Németország több súlyos politikai hibát követett el az elmúlt években. A Nézőpont Intézet vezetője úgy vélte: a német kormányzat egyszerre tévedett a migrációs politikában és az ukrajnai háborúhoz való viszonyulásban.
A beszélgetés során kitért arra is, hogy a gazdaságpolitika kudarcai tovább rontották a helyzetet. Mint mondta, Németország ipari központként gyengült meg a zöld gazdaságra való átállás során. Mráz felidézte, hogy az utolsó nagy reformok Gerhard Schröder volt kancellár nevéhez fűződnek. Hozzátette: Angela Merkel, Olaf Scholz és Friedrich Merz sem tudott olyan teljesítményt felmutatni, amely jövőképessé tette volna Németországot.
Mráz Ágoston Sámuel szerint Angela Merkel pályafutásában kevés pozitívum emelhető ki, de a háborús kérdésekben volt érdeme. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott: kancellársága idején a krími konfliktust még tárgyalásos úton próbálták rendezni, és nem eszkalálódott olyan mértékben, mint Merkel távozása után. Hozzátette: az elmúlt három és fél évben a háború éles ellentétté vált, amely rengeteg emberéletet követelt. A beszélgetésben szó esett arról is, hogy Nyugat-Európában jelenleg különböző módokon próbálják kezelni a migrációs válságot.
Egyes országok jelentős pénzösszeggel ösztönöznék a bevándorlók hazatérését, de kérdéses, hogy ez valódi megoldást jelenthet-e.
A liberális demokrácia keretein belül nincs valódi megoldás a migrációs válságra
A Nézőpont Intézet vezetője úgy érvelt: a liberális demokráciákban az emberi jogok abszolutista értelmezése miatt nem lehet szigorúan vizsgálni a bevándorlók hátterét, és emiatt a kiutasítás is nehezen kivitelezhető. Példaként Németországot említette, ahol három év alatt állampolgárságot szerezhet egy migráns a szociáldemokrata–zöld–liberális kormány új szabályai alapján. Mráz hangsúlyozta: így a bevándorlók választójogot kapnak, és egyre jelentősebb politikai közösséggé válnak.
Elmondása szerint a migrációs hátterű szavazók száma már elérte azt a szintet, hogy közvetlen befolyással bírnak a nyugat-európai országok döntéshozatalára.
Ez megmutatkozik például Izrael politikájához való viszonyulásukban, valamint abban, hogy elhatárolódnak a kiutasítást vagy „remigrációt” támogató politikai erőktől. Mráz úgy vélte: aki kizárólag a liberális demokrácia keretei között keresi a választ, az nem tudja megoldani ezt a történelmi konfliktust. Mráz Ágoston Sámuel szerint a párhuzamos társadalmak kialakulása a rövid távon gondolkodó politikai elit hibájára vezethető vissza. A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette:
A liberális demokráciák döntéshozói sokszor csak saját jövőjüket tartják szem előtt, és nem érzik felelősségüknek, hogy hosszú távra szóló, akár évszázadokra meghatározó döntéseket hozzanak.
Hangsúlyozta: a párhuzamos társadalmak már most is feszültségeket okoznak Nyugat-Európában, és ha a helyzetet nem kezelik szigorúbb fellépéssel, évtizedek múlva mindennapos társadalmi és csoportos összecsapásokká fajulhatnak. Hozzátette: mindezt tíz évvel ezelőtt józan ésszel előre lehetett látni. Kifejtette: a politikai elit gyakran csak saját rövid távú érdekeit nézi, és nem gondolkodik a jövő generációk – gyerekek, unokák – sorsáról.
Mráz szerint a liberális gondolkodásban a hosszú távú társadalmi tervezés szinte csak a klímaváltozás elleni küzdelemben jelenik meg, a társadalmi összetétel és integráció kérdésében viszont hiányzik.
Hozzátette: sok liberális politikus akár vonzódik is a „problémához”, és pozitívként értékeli a társadalom sokszínűségét, a nemzetek és etnikai homogenitás helyett a vegyes, „szép új” társadalmakat előtérbe helyezve.
Tehát az, amit a konzervatív oldal egy veszélyes tendenciának ítél meg, azt sok liberális kifejezetten kívánatos jövőképként írja le.
A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: a liberálisok a no-go zónákat gyakran úgy értelmezik, hogy egyszerűen nem mennek oda, és ezért nem tekintik problémának. Mráz hangsúlyozta: Németországban ez a jelenség mindennapos, és a gazdagabb elit kényelmes életét gyakran a migránsok szolgálják ki a vendéglátásban, az egészségügyben és más munkakörökben.
A politológus szerint így a liberális elit számára akár előnyös is lehet a vegyes társadalmi struktúra, mivel személyes életük kényelmesebbé válik anélkül, hogy közvetlenül szembesülnének a társadalmi feszültségekkel.
