1 órája
Már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel
Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, hogy ezzel igyekezzen azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Ahogy korábban írtam, miután a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte, Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, hogy ezzel igyekezzen azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna, hogy minden rendben van” – húzta alá Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán - vette észre a Magyar Nemzet.
Hozzátette: ennek a kommunikációs húzásnak a része a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása.
– A hozzám eljutó információk szerint Magyar Péter azt szerette volna, ha a Fidesz erősödése nem jelenik meg a mostani mérésben, ugyanakkor a Medián vezetője,
Hann Endre erre nem volt hajlandó, hiszen tudja, hogy a választáshoz közeledve hozzá kell igazítani a valósághoz a kutatási adatait, ellenkező esetben még inkább nevetségessé válna.
