1 órája
Egyértelműen vezet a Fidesz a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató cég felmérése szerint
A Trumpnak is dolgozó cég felméréséből kiderül, a magyarok Orbán Viktor szeretnék miniszterelnöknek.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra. - írta a Magyar Nemzet.
A John McLaughlin nevéhez fűződő McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az Index számára az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök.
A kutatás szerint a többi párt közül még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos bejutási küszöböt. Míg az először említett 6 százalékot, addig utóbbiak 5-5 százalékot kapnának.
Más pártokra a válaszadók összesen egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya azok között, akik biztosan vagy inkább elmennének szavazni egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, 3 százalékpont.
Orbán Viktor: az Európa jövőjét meghatározó legnagyobb kihívás a migráció (videó)
Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek,
a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.
Azok aránya, akik mást választanának vagy nem tudják eldönteni, vagy megtagadták a válaszadást, 19 százalék.
A kutatás a választók várakozását is felmérte, hogy szerintük ki fogja megnyerni a választást, függetlenül attól, hogy kire szavaznának:
ez alapján a válaszadók többsége jelenleg úgy gondolja, a 2026-os választások után Orbán Viktor marad a miniszterelnök.
A teljes cikkért kattintson ide.