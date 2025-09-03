Egyre több felháborító titok derül ki Von der Leyenről

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, a Financial Times vasárnap este azt állította, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépét állítólag orosz GPS-zavarás érte Bulgáriában, ezért a személyzetnek papírtérképre kellett hagyatkoznia a leszállásnál. A történet azonban hamar megdőlt és kiderült szó sem volt orosz GPS-zavarásról. A brüsszeli kommunikáció ismét elcsúszott a valóságon: az elnökasszony repülőútja semmiben sem tért el a normálistól, a feltételezett orosz fenyegetésről pedig kiderült, hogy abból semmi nem igaz.

Von der Leyen és a Pfizer-botrány

Ursula von der Leyen néhány hetente-havonta a figyelem középpontjába kerül és már-már botrányhős viselkedésével vonja magára a figyelmet. Július végén a Magyar Nemzet írt arról, hogy ítéletet mondott a bíróság Ursula von der Leyen felett, pontosabban: akkor járt le a fellebbezési határidő a biztossági elnök és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltás ügyében hozott bírósági ítélet kapcsán. Az ügy előzménye, hogy Albert Bourla, a Pfizer amerikai gyógyszergyártó vezérigazgatója és az Európai Bizottság elnöke 2021-ben – a beszerzési eljárásrend megkerülésével – sms-ben egyeztetett eurómilliárdos vakcinavásárlásról.

NGO-kat pénzel az Európai Bizottság

Június végén korrupciós bomba robbant Brüsszelben – élén Ursula von der Leyennel – aki nemcsak jogszabályokat hoz, hanem a jelek szerint közvetve saját maga érdekében is lobbizik. Méghozzá úgy, hogy közpénzből civil szervezeteket (NGO-kat) fizet, akik aztán az Európai Parlament képviselőit próbálják meggyőzni a brüsszeli narratívák elfogadásáról. Az NGO-k akár évi 700 000 eurót is kaphattak a brüsszeli kasszából – hogy aztán ezt a pénzt olyan kampányokra fordítsák, amelyek a zöld megállapodás elfogadtatását szolgálják vagy hogy, pereket indítsanak európai ipari szereplők ellen... és ez csak a jéghegy csúcsa.. Amikor egy EP-képviselő, Dirk Götting rákérdezett a bizottságnál, pontosan mely NGO-k kaptak támogatást és milyen összegekben a bizottság azt mondta, hogy körülbelül kilencezer szerződés van érvényben, de ezeket nem tudják átadni, mert „túl sok van belőlük”, és „évekbe telne” összeszedni.

Vagyis a rendszer átláthatatlan, ellenőrizhetetlen, és még a képviselők se látják, mire ment el a közpénz.

