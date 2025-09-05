14 perce
Nyitrai Zsolt: érkezik a 30 ezer forintos élelmiszerutalvány az idősekhez (videó)
A napokban elkezdték kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat a postások, ez a folyamat egészen október 15-ig tart majd – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebookon.
Már postázzák az élelmiszerutalványokat az időseknek (illusztráció)
Forrás: MW
Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszerutalvánnyal segíti.
A borítékban az utalványok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét is megtalálhatják az érintettek
– jelezte.
A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy h
árom darab ötezer forintos, három darab háromezer forintos, két darab kétezer forintos és két darab ezer forintos ív van, rajtuk két-két utalvánnyal, amelyeket a középen található perforáció mentén ollóval vagy kézzel érdemes kettéválasztani.
A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra
– jelentette ki Nyitrai Zsolt.