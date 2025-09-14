A politológus szerint erős és összetartó politikai közösség áll a Fidesz mögött

Sátoraljaúhely ad otthont hétvégén a Harcosok Klubja edzőtáborának – Deák Dániel politológus Facebook-posztban értékelte a történéseket.

Az elemző szerint Orbán Viktor rocksztárként fogadták a Harcosok Klubja edzőtáborban

Forrás: Deák Dániel Facebook-oldala

Az elemző szerint

a jobboldali szavazók az elmúlt hónapokban sokkal lelkesebbé és aktívabbá váltak, köszönhetően a mozgósító rendezvényeknek és Orbán Viktor erőteljesebb belpolitikai kommunikációjának.

A Harcosok Klubja, majd a Digitális Polgári Körök létrehozása azt a célt szolgálta, hogy a jobboldali politikai közösség tagjai érezzék, nincsenek egyedül; sokan vannak, és ha összefognak, közösen dolgoznak a győzelemért, akkor a 2026-os választáson is a nemzeti oldal nyerhet. A mostani sátoraljaújhelyi táborban is megmutatták: erős közösség van a jobboldalon

– fogalmazott Deák Dániel, aki azt is kiemelte, hogy Orbán Viktort rocksztárként fogadták a táborban résztvevők, „este a vacsoránál pedig alig győztek vele fotózkodni”.

Mint írta, ezzel szemben