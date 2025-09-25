21 perce
Honvédelmi miniszter: a Tisza-adóval 17 milliárd kerülne ki a katonák zsebéből (videó)
A Harcosok órája csütörtöki vendége Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára volt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Teljes képtelenség ez az egész – mondta a Harcosok órájában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Szőlő utcai pedofil vádakkal kapcsolatos álhírről, írja tudósításában a Magyar Nemzet.
A tárcavezető szerint jól láthatóan titkosszolgálati szál is van az ügyben, amelyre ráakaszkodtak az ellenzéki politikusok, ahogy az évekkel ezelőtt Ukrajnában, nemrég pedig Szerbiában történt.
Három és fél éve egy szűnni nem akaró, és mesterségesen felnagyított háború árnyékában és elképesztő bizonytalanságban élünk
– jelentette ki a honvédelmi miniszter. Elmondta, a háború eredményeként a nyugati hatalmaknak sikerült feléleszteniük az „orosz medvét”, miközben Ukrajna mára egy lélegeztetőgépen tartott országgá vált.
A NATO-tagállamok és Oroszország közötti diplomáciai csatározásokkal kapcsolatban a miniszter elmondta,
szoros kapcsolatban vagyunk a NATO erőivel, illetve a lengyel és litván erőkkel. Az elmúlt időszakban pontosan olyan események történtek, amelyek az eszkaláció kockázatát hordozzák magukban.
Ruszin-Szendi Romulusz hibás döntés volt
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője fegyverbotrányának újabb fejezetével kapcsolatban a honvédelmi miniszter elmondta, a volt tábornok a leszerelését követően is mindenhova fegyverrel járt.
Ez egy ilyen problémás ember, fegyverrel járkál mindenhova. A magyar politikai kultúrába nem fér bele, hogy tömegrendezvényekre fegyverrel megyünk
– jelentette ki a miniszter. Hozzátette, a Tisza Párt személyeken keresztül definiálja magát, ilyen Ruszin-Szendi Romulusz is.
Érdemes a magyar embereknek látni, hogy itt egy olyan politikai erő tör hatalomra, akiknek Ruszin-Szendi az egyik arca, vezetője, Magyar Péter és Tarr Zoltán mellett
– mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A bukott tábornok lökdösődésével és vállalhatatlan viselkedésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte:
én örököltem őt, valószínűleg akkor még jó ötlet volt a kinevezése, azonban már hamar kiderült, hogy ez egy hibás döntés volt.
Ruszin-Szendi Romulusz háborúpárti kijelentéseivel kapcsolatban a miniszter elmondta, a bukott vezérkari főnök számtalan háborúpárti nyilatkozatot tett az elmúlt időszakban.
Az már látszik, hogy a nyugati érdekek mentén a Tisza Párt tologatna minket a háborúba, amiből minden erőnkkel igyekszünk kimaradni
– jegyezte meg a miniszter. A Tisza-adóval kapcsolatban a tárcavezető kijelentette, már teljesen nyilvánvaló a párt adóemelési szándéka, ami a hadseregben dolgozó katonákat rendkívül negatívan érintené, összességében 17 milliárd forinttal nőne a honvédek adóterhe.
A kecskeméti repülőtéren történt lopással kapcsolatban a miniszter elmondta, a nyomozás nagy erőkkel zajlik, több fegyelmi eljárás is zajlik az ügyben.
Semmilyen veszély nem fenyegette és fenyegeti a védelmi képességeinket
– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Magyarországon a legolcsóbb az energia
A Harcosok órája műsor második meghívottja Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára az orosz olaj- és gázvásárlással kapcsolatban elmondta,
az energiapolitikai egy olyan ügy, amely a nap minden órájában működik.
Az elmúlt napok híreivel kapcsolatban, miszerint Magyarországot is az orosz olaj-, illetve gázvásárlás leállítására kényszerítené az Egyesült Államok és az Európai Unió, Czepek Gábor elmondta:
ez egy olyan birodalmi megközelítést feltételez, amely szerint csatlós államok vannak, akiknek meg lehet mondani, hogy mit tegyenek. A patrióta energiapolitika ezzel szemben azt a kérdést teszi fel, hogy mi a lehető legjobb a magyaroknak.
A Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök közti tárgyalás kapcsán az államtitkár kiemelte, a legfontosabb a felek közti kommunikáció, dialógus fenntartása.
Az Adria-kőolajvezetékkel kapcsolatban az államtitkár kiemelte:
a Barátság kőolajvezetéken keresztül 14 milliárd tonna kőolaj érkezik Magyarországra és Szlovákiába. Az Adria-vezetéknek ezzel szemben 11 millió a maximum kapacitása.
Czepek szerint amennyiben nem érkezne Oroszországból az ural típusú kőolaj, akkor jelentős benzináremeléssel kellene számolni.
2010-ben összesen egy gázvezeték csatlakozási pontunk volt Ukrajna felé, ma Szlovénián kívül mindegyik szomszédos országgal van. A kérdés pusztán az, hogy nyugat felől drágábban, vagy Ukrajna felől olcsóbban vegyünk földgázt
– jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, amennyiben nem venne Magyarország orosz gázt, akkor nagyjából 20 százalékkal, 800 milliárd forinttal növekednének a kiadásai.
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban Czepek kiemelte, a hazai baloldal és az ellenzék sorozatos hazugságokat talál ki a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, és próbálja felszámolni.
A magyarok a legkedvezőbb áron kapják az energiát Európában
– tette hozzá. Azzal kapcsolatban, miszerint az ellenzék rendszeresen a rezsicsökkentés eltörlését és energiahatékonysági beruházások végrehajtását támogatja, az államtitkár elmondta, nincs olyan mértékű lakossági energetikai beruházás, amelynek eredményeként a magyarok a maihoz hasonló rezsiszámlákat tudnának fizetni.
A paksi beruházással kapcsolatban az államtitkár kiemelte:
atom- és napenergia nélkül magyar energetikai szuverenitás nem létezik. Elkötelezettek vagyunk a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításával, és a Paks II megépítésével kapcsolatban.
A megújuló energiával kapcsolatban Czepek Gábor elmondta, egy paksi atomerőmű kapacitásának megfelelő villamosenergia-kapacitás van Magyarországon, amellyel a villamosenergia-fogyasztás 25 százalékát lehet kiszolgálni.