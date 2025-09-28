szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen

4 órája

HM: háromszor is hazudott egy nyilatkozatában Ruszin-Szendi Romulusz

Címkék#drónvédelem#Magyar Honvédség#Ruszin-Szendi Romulusz

A tárca közleményében a tiszás politikus három hazugságát is helyretette.

MW
HM: háromszor is hazudott egy nyilatkozatában Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Hamis állításokkal támadta a Magyar Honvédséget Ruszin-Szendi Romulusz – szögezte le közleményében a Honvédelmi Minisztérium - adta hírül a Magyar Nemzet.

20250520_133734_HBCP8773
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szakpolitikusa Ecsegfalva közelében
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Mint írták, a volt vezékarfőnök közösségi médiában közölt állításával szemben Magyarország képviseletében Szalay-Bobrovniczky Kristóf részt vett a szeptember 26-án a több uniós tagország által megtartott drónvédelemről szóló videokonferencián.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán. Szerintük ugyancsak téves megállapítást tett az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat szeptember 25-i bemutatójával kapcsolatban, azon ugyanis

a Magyar Honvédség teljes képességspektrumát, benne drónvédelmi képességet is alkalmaztak, és Gripen vadászgépek is hajtottak végre feladatokat.

„Alaptalan az a kijelentése is, hogy Magyarország elszigetelődne a NATO-ban és az EU-ban. Cáfolja ezt a drónvédelemről tartott egyeztetésen való részvétel, továbbá az Adaptive Hussars 2025, amely éppen az összhaderőnemi és nemzetközi együttműködés legnagyobb példája, amelyben NATO- és EU-tagországok katonái is részt vettek” – zárta közleményét a Honvédelmi Minisztérium.

Az eredeti cikkét kattintson.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu