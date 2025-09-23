Így bújik ki Magyar Péter a felelősségre vonás alól

Magyar Péter és Dobrev Klára megúszta. Ez a döntés nemcsak a két ellenzéki politikus személyes ügyéről szól, hanem komoly politikai üzenetet hordoz. Brüsszelben újabb politikai paktum született, amely a magyar jogállamiság rovására védi a globalista erők szövetségeseit. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője a Magyar Nemzetnek elmondta álláspontját az ügyről.

Magyar Péter és Manfred Weber Budapesten

Fotó: Kisbenedek Attila / Forrás: AFP

A brüsszeli gyakorlat az, hogy a globalista fősodorral egyetértőket szinte soha nem adják ki a hatóságoknak, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás pedig rendkívül hosszas, végső soron pedig nem jogi, hanem politikai alapon egy politikai testület hozza meg a döntést

– fejtette ki Ifj. Lomnici Zoltán. A szakértő felidézte: Magyar Péter 2024-ben EP-képviselőként szerzett mentelmi jogot, amely mögé azóta több büntetőügyben is „elbújhatott”.