szeptember 23., kedd

Tekla névnap

14°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentelmi jog

1 órája

Így bújik ki Magyar Péter a felelősségre vonás alól

Címkék#mentelmi jog#Dobrev Klára#Magyar Péter

Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden a zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy nem függesztik fel sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára mentelmi jogát. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a döntés azt az üzenetet közvetíti a társadalomnak, hogy a jogi felelősség alól politikai eszközökkel ki lehet bújni.

MW

Magyar Péter és Dobrev Klára megúszta. Ez a döntés nemcsak a két ellenzéki politikus személyes ügyéről szól, hanem komoly politikai üzenetet hordoz. Brüsszelben újabb politikai paktum született, amely a magyar jogállamiság rovására védi a globalista erők szövetségeseit. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője a Magyar Nemzetnek elmondta álláspontját az ügyről.

Magyar Péter és Manfred Weber Budapesten
Fotó: Kisbenedek Attila / Forrás:  AFP

A brüsszeli gyakorlat az, hogy a globalista fősodorral egyetértőket szinte soha nem adják ki a hatóságoknak, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás pedig rendkívül hosszas, végső soron pedig nem jogi, hanem politikai alapon egy politikai testület hozza meg a döntést

– fejtette ki Ifj. Lomnici Zoltán. A szakértő felidézte: Magyar Péter 2024-ben EP-képviselőként szerzett mentelmi jogot, amely mögé azóta több büntetőügyben is „elbújhatott”.

Az egyik legismertebb esetben a vád szerint egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Bár a Legfőbb Ügyészség kérte a mentelmi jog felfüggesztését, az EP Jogi Bizottsága hónapok óta halogatta az ügy napirendre tűzését.

Ha egy bizottság már döntést hozott arról, hogy egy ügyet napirendre vesz, annak későbbi levétele önkényes döntés benyomását kelti. Ez a gyakorlat felvetheti a joggal való visszaélés gyanúját, amely sérti mind az érintett tagállam szuverenitását, mind a mentelmi eljárás jogszerű garanciáit

– hangsúlyozta Lomnici.

Sérülhet a törvény előtti egyenlőség

Az alkotmányjogász rámutatott: „A mentelmi jog eredetileg nem a büntetlenséget biztosítja, hanem a képviselői munka függetlenségét védi”.

Ha azonban politikai alku tárgyává válik, azzal »a mindenkit megillető törvény előtti egyenlőség elvének semmibevétele« történik meg

– hangsúlyozta. Szerinte ennek súlyos következményei lehetnek:

  • azt az üzenetet közvetíti, hogy egy „brüsszeli hátszéllel” rendelkező politikus bármit megtehet, hiszen nem vonható felelősségre,
  • tovább mélyíti a magyar társadalom bizalmatlanságát az EU intézményei iránt,
  • és aláássa a jogállami garanciákat.

A teljes cikket ITT tudja elolvasni

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu