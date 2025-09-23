Íme, a Tisza Párt valódi nyugdíjasprogramja

Magyar Péter és Kármán András ma reggel 9-től jelentkezett be a Facebookon sajtótájékoztatón, amin a Tisza Párt nyugdíjasprogramját mutatták be – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter szerint 2010-ben sokkal jobb volt a nyugdíjasok helyzete Magyarországon, mint ma. A Tisza-elnök szerint ma minden negyedik nyugdíjas a létminimum alatt él itthon, nem sokkal később pedig már azzal állt elő, hogy egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt. Magyar Péter arról beszélt, hogy ők SZÉP-kártyát adnának a nyugdíjasoknak, amivel 100 és 200 ezer forint közötti összeget juttatnának el hozzájuk. A minimálnyugdíjról is beszélt a Tisza-elnök.

Attól függetlenül, amit Magyar Péter a kamerák előtt mond, ő és pártjának tagjai, szakértői korábban több dehonesztáló kijelentést is tettek a nyugdíjaskorúakra, de az is egyértelművé vált az utóbbi egy évben, hogy a Tisza a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölné. Erről beszélt például a párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita, aki a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel a belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán, ahol gúnyosan kinevette a kormány intézkedését.

Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak

– fogalmazott, nevetségesnek nevezve a kormány intézkedését.

Petschnig Mária Zita egy másik rendezvényen korábban már kifejtette véleményét a 13. havi nyugdíjról. Akkor felolvasott egy hozzá érkezett kérdést: „Mi a véleménye arról, hogy a 13. havi nyugdíj helyett 13. havi átlagnyugdíjat kapjon minden nyugdíjas? Tehát az összes kifizetett nyugdíjat, osztva a nyugdíjasok számával.” Az ellenzéki közgazdász szerint ez jobb lenne, mint a mai rendszer.

Ez igazságosabb lenne, mert

nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas.

„Az neki valami felzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni” – hangzik el a felvételen.

